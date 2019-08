Marocco: presidente “Irepi”, "possibili strumentalizzazioni nell'accoglienza bambini saharawi"

- Il presidente dell’Istituto di ricerca di economia e politica internazionale (Irepi), Domenico Letizia, ha lanciato un avvertimento sulla possibile strumentalizzazione delle iniziative di accoglienza in Italia dei bambini provenienti dai campi profughi saharawi di Tindouf, in Algeria. In un articolo pubblicato sul sito dell’Irepi, Letizia osserva che tali iniziative rientrano nel programma “Ambasciatori della pace”, promosso dal “Fronte Polisario”, e hanno trovato il sostegno di alcune istituzioni italiane. “Chiediamo se le nostre istituzioni democratiche siano a conoscenza delle accuse di crimini contro l’umanità del segretario generale del Polisario Brahim Ghali, senza dimenticare che più di 28 capi della dirigenza del Polisario sono destinatari di avvisi di cattura internazionali da parte della giustizia spagnola”, ha sottolineato il presidente dell’Irepi. Letizia ha ricordato che la situazione di degrado nei campi di accoglienza è stata denunciata da numerose Ong tra cui Human Rights Watch, Amnesty International, France Liberté, Us committee for refugee and immigrants e dallo stesso Parlamento europeo. “Dai rapporti di tali organizzazioni leggiamo che spesso i bambini vengono rapiti dalle loro famiglie per essere addestrati e arruolati nelle file delle milizie”, ha sottolineato il giornalista e analista geopolitico, che oltre a dirigere l’Irepi è anche membro del Consiglio direttivo di “Nessuno tocchi Caino”.(Res)