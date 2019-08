Tpl Roma: Calabrese (M5s), lavori nodo Pigneto? Sono serviti due anni per sistemare sotto servizi

- "In due anni sono stati necessari per sistemare sottoservizi, molti dei quali non si aveva proprio conoscenza". Così il presidente della commissione capitolina Mobilità Pietro Calabrese a chi gli chiedeva dei lavori al nodo ferroviario Pigneto durante una conferenza stampa questa mattina in Campidoglio.(xcol4)