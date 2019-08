Maltempo: alpeggi isolati a Casargo (Lc), allevatori bloccati con i loro animali

- Centinaia di capre e mucche bloccate insieme agli allevatori in diversi alpeggi rimasti isolati sopra Casargo, il centro abitato nel Lecchese colpito nelle ultime ore da una bomba d’acqua che ha provocato frane ed esondazioni. Lo rende noto la Coldiretti Lombardia in base alle segnalazioni dei tecnici presenti nella zona. La strada che dal paese porta in quota – spiega la Coldiretti Lombardia – è bloccata per via degli smottamenti provocati dall’acqua caduta con violenza. Gli allevatori – precisa la Coldiretti – non possono tornare a valle e in alcuni casi si segnalano anche animali dispersi. Danni anche nel Comune di Dervio – continua la Coldiretti – dove un nubifragio ha distrutto le piante di un vivaio. In questa estate segnata da temperature bollenti ed eventi estremi – continua la Coldiretti regionale – la Valsassina è stata più volte al centro di forte maltempo che ha provocato danni a centri abitati, pascoli, coltivazioni e strade. (segue) (Com)