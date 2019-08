Sgomberi Roma: entro agosto intervento a viale del Caravaggio

- Entro agosto sarà sgomberato lo stabile occupato di viale del Caravaggio, in zona Tor Marancia a Roma. L'edificio contempla la presenza di circa 400 persone, tra cui 100 minori. È stato questo il tema al centro di un lungo tavolo prefettizio a Palazzo Valentini a cui hanno preso parte tra gli altri, gli assessori capitolini alle Politiche sociali, Laura Baldassarre e al Patrimonio, Rosalba Castiglione, l'assessore regionale alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, il questore di Roma, Carmine Esposito, il comandante della Polizia locale di Roma Antonio Di Maggio, i rappresentanti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, oltre che il Prefetto di Roma, Gerarda Pantalone. Soltanto ieri l'assemblea capitolina ha approvato la mozione della maggioranza per l'istituzione di un tavolo tra Governo, Regione Lazio, Comune di Roma e Città metropolitana per la gestione dell'accoglienza, tuttavia i tempi sulla struttura di viale del Caravaggio sembrano essere più stretti. (xcol8)