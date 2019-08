Olimpiadi 2026: Forte (M5s) creare comitato esperti contro infiltrazioni mafiose

- Il M5S Lombardia ha depositato una mozione, a firma della Consigliere regionale del M5S Monica Forte, per chiedere l'istituzione di un Comitato di esperti per la prevenzione e il contrasto "di infiltrazioni di tipo mafioso e della criminalità organizzata in funzione delle manifestazione Olimpiadi Milano-Cortina 2026". La mozione chiede di istituire un organismo di 5 membri con il compito di monitorare "tutte le fasi dei lavori pubblici, e tutte le attività organizzative connesse" all'organizzazione dell'evento. Il Comitato dovrà coordinare le "strutture preposte al controllo delle attività economiche e al contrasto delle infiltrazioni mafiose" e gli enti coinvolti coordinandosi con la società che sarà incaricata di realizzare l'evento. Gli esperti produrranno una "relazione semestrale al Presidente della regione sull'attività svolta e sulle evidenze riscontrate". "Per Expo era stato istituito un Comitato di esperti per il contrasto e la prevenzione delle infiltrazioni - spiega Forte - chiediamo che le Olimpiadi e le Paraolimpiadi invernali siano trattate allo stesso modo. Tutte le analisi e i dati a disposizione concordano sulla necessità di ampliare i controlli sulle attività delle criminalità organizzata in caso di grandi eventi. È necessario tenere alta la guardia e intervenire tempestivamente per tutelare la corretta gestione dei finanziamenti pubblici nel pieno rispetto del codice penale, delle procedure di gara e del principio di economia ed efficienza della spesa. Per le Olimpiadi saranno investite risorse dei cittadini e in nessun caso dovranno finire nelle tasche della malavita". (Com)