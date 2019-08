Acerra (Na): approvato finanziamento da 6 milioni per il parco urbano “Akeru”

- La Città metropolitana di Napoli ha approvato il finanziamento di circa 6 milioni di euro del progetto del parco urbano "Akeru", presentato dal Comune di Acerra all'interno del Piano strategico metropolitano. Il parco urbano "Akeru", grande circa 60mila mq, risulta essere il più grande parco pubblico dell'area a Nord di Napoli. Sarà realizzato in località Lupara ad Acerra e costituirà un polmone verde per la città, nonché uno spazio a servizio della collettività con lo scopo di fornire alla cittadinanza ed altri visitatori di uno spazio ricreativo a contatto con la natura. Sarà anche il luogo ideale dove praticare attività sportive, grazie alla realizzazione di una pista di atletica regolamentare, l'uso della bicicletta o per poter praticare semplici passeggiate; sarà il primo parco in Italia con aree adatte alle stimolazione sensoriale di bambini con autismo, con la progettazione eseguita da professionisti specializzati nel trattamento dell'autismo e il coinvolgimento delle famiglie per ascoltare al meglio i loro bisogni. Il progetto del Comune di Acerra prevede anche un'area giochi per bambini, un'area per gli animali domestici e un laghetto naturale creato facendo defluire le acqua meteoriche. Lungo il perimetro del parco saranno realizzate anche delle asole per permettere il passaggio agli animali. Sarà realizzata in più una pista ciclabile e sarà effettuato la piantumazione alberi alto fusto e un'area parcheggio. (segue) (Ren)