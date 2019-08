Acerra (Na): approvato finanziamento da 6 milioni per il parco urbano “Akeru” (2)

- Il sindaco di Acerra e consigliere della Città metropolitana Raffaele Lettieri, assente ieri alla votazione ma che ha fortemente voluto la realizzazione del parco Akeru sostenendo l'iter progettuale e amministrativo, ha commentato: “Continuiamo ad intercettare fondi per rimettere in moto un piano di sviluppo economico e sociale per la nostra città e per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini”. “Dopo anni di buio il Comune di Acerra – ha detto -, grazie al lavoro dei dipendenti comunali e in collaborazione tra Giunta, commissioni comunali e Consiglio comunale, in tempi record ha approvato gli atti predisposti dagli uffici, arrivati puntuali alla scadenza dell'approvazione”. “La città di Acerra – ha sottolineato Lettieri - realizza la collaborazione con la Città metropolitana ed è protagonista nell'Area a Nord di Napoli, grazie ad una sinergia completa e ad un meccanismo che funziona in maniera straordinaria, capace di unire capacità, tecnica-finanziaria-amministrativa”. “Un lavoro realizzato anche grazie all'innesto di giovani laureati, che stanno sommando all'esperienza dei dipendenti storici del Comune, la forza e l'innovazione dei neoassunti”, ha concluso il sindaco. (Ren)