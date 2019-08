Tav: Meloni, con sì vince Italia

- Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, dopo l'esame e il voto delle mozioni Tav al Senato, in una nota commenta l'esito e afferma: "Tav: vince l’Italia. Con l'approvazione delle mozioni per il sì, compresa quella di Fd'I, il Parlamento si è espresso in maniera inequivocabile e speriamo definitiva sulla Torino-Lione. Oggi come ieri la posizione di Fratelli d’Italia è sempre stata la stessa: sì Tav, sì alla difesa degli interessi italiani e alla costruzione di un futuro di crescita per i nostri figli. Si tratta di battaglie che uniscono la politica, oltre ogni schieramento. Chi divide e dice no difende sé stesso e il suo partito, non l’Italia".(Com)