Maltempo: Fontana, vicino a comunità lecchese, al lavoro per tornare a normalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho contattato il sindaco di Casargo, Antonio Pasquini, e gli ho espresso la solidarietà e la vicinanza di Regione Lombardia. Gli ho anche comunicato che gli uffici regionali e i volontari di Protezione civile sono al lavoro per riportare la situazione al più presto alla normalità. Un discorso che, ovviamente, vale per tutte le altre zone della Lombardia colpite dal maltempo di queste ultime ore". Lo afferma in una nota il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a seguito della frana che si è abbattuta ieri sera su Casargo, in Valsassina (LC). Le squadre dei volontari dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino sono al lavoro per riportare alla normalità la situazione in Valsassina, colpita nella serata di ieri da un violento nubifragio che ha provocato colate detritiche a seguito delle quali è stata interrotta la viabilità sulla SP 67 (LC). La strada, attualmente ancora chiusa, sarà riaperta in giornata. Le squadre, operative tutta la notte, sono ancora sul posto a presidio di persone, case e strade, nell'attesa che la situazione torni alla normalità. Il Soccorso alpino della stazione di Valsassina e Valvarrone, è impegnato da ieri sera nelle operazioni di protezione civile a causa della caduta di una frana che ha travolto un parcheggio a Casargo. Sono state evacuate 146 persone, attualmente ospitate presso il centro alberghiero locale. (segue) (Com)