Maltempo: Fontana, vicino a comunità lecchese, al lavoro per tornare a normalità (2)

- Sono al lavoro una squadra di volontari della Protezione civile della provincia di Como, costituita da 20 persone e 6 mezzi, una squadra di 30 persone della provincia di Lecco e 2 persone e 1 mezzo della Città Metropolitana di Milano. "Chiederemo lo 'stato d'emergenza' quanto prima e l'integrazione dei fondi del Dipartimento della Protezione civile dal momento che le zone colpite sono le stesse. Regione Lombardia - spiega l'assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni - si sta già attivando per le prime opere di ripristino in somma urgenza". In Valcamonica (BS), a Ono San Pietro e Cerveno, il materiale detritico distaccato da tre nicchie di frana, incanalato nel Torrente Blè, ha danneggiato le briglie di trattenuta sul fiume, provocando danni ad un piccolo ponte intercomunale, che non interessa la viabilità principale. Non vi sono persone isolate, in quanto le strade minori sono transitabili. Previsto a breve un sopralluogo dell'Ufficio Territoriale Regionale di Brescia. E' stato attivato l'elicottero regionale per consentire il sopralluogo da parte del geologo incaricato dai due Comuni e ulteriori aggiornamenti saranno forniti nel corso della mattinata. Per oggi pomeriggio previsto su Alpi e Prealpi tempo instabile con possibili nuovi rovesci e temporali sparsi, fino al primo mattino di domani. La probabilità di temporali forti risulta generalmente medio-alta. (Com)