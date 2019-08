Ambiente: Saiello (M5s), De Luca intervenga su emergenza idrogeologica a Marigliano e nel nolano

- "A Marigliano e nel Nolano una fitta vegetazione, detriti e rifiuti di vario genere sbarrano il passaggio delle acque meteoriche aumentando il rischio di esondazioni in caso di piogge di lieve e media entità". Lo ha dichiarato il consigliere regionale campano del Movimento 5 stelle Gennaro Saiello. "Per questo – ha aggiunto - ho depositato un'interrogazione regionale per chiedere alla Giunta di intervenire con urgenza e di programmare in tempi celeri interventi di pulizia, bonifica e risistemazione ambientale degli alvei per garantire concretamente la sicurezza del territorio e dei cittadini". "Lì da oltre 20 anni non si effettua alcun intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria – ha denunciato Saiello – A Marigliano, Nola, Saviano, Scisciano fino a Somma Vesuviana la situazione è estremamente critica e mette a serio rischio la sicurezza dei cittadini e del territorio". "Su sollecitazione dei cittadini – ha reso noto Saiello - abbiamo eseguito un'ispezione a diversi alvei della zona, come l'alveo Somma e Costantinopoli che abbracciano diversi comuni che vanno da Somma Vesuviana a Nola, lagno del Carmine, lagno san Vito-san Sossio, lagno Frezza che attraversano il comune di Marigliano e con l'utilizzo di un drone abbiamo sorvolato diversi reticoli idrici del circondario per appurarne lo stato di totale abbandono in cui versano". "Pertanto abbiamo chiesto a chi governa attualmente questa regione di evitare la continua e futile propaganda e di intervenire celermente e concretamente per scongiurare ogni eventuale danno alla popolazione e al territorio", ha concluso Saiello. (Ren)