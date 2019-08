Nord Macedonia: leader opposizione Mickoski, piano di investimenti "grande bugia" del governo

- L'ultimo annuncio del premier macedone Zoran Zaev si rivelerà la sua più grande bugia: lo ha affermato il leader dell'opposizione a Skopje, Hristijan Mickoski, criticando il piano di investimenti da 5 miliardi di euro annunciato dal capo del governo. Secondo Mickoski, si tratta di un piano presentato "senza una vera strategia". "E' lo stesso Zoran Zaev che ha promesso 500 chilometri di nuove autostrade, il salario medio di 500 euro e una crescita annua del Pil al 5 per cento", ha osservato il leader dell'Organizzazione rivoluzionaria interna-Partito democratico per l'unità nazionale macedone (Vmro-Dpmne). Mickoski ha infine criticato Zaev per aver promesso di non sacrificare "il nome e l'identità della Macedonia", cosa invece avvenuta con l'accordo sul nome con la Grecia, e per aver illuso i cittadini promettendo l'avvio dei negoziati di adesione Ue nel giugno 2019. (segue) (Mas)