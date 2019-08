Municipio Roma X: Sinistra italiana, cancellato "per errore" il murales al mercato Appagliatore

- "È un fatto, questa giunta municipale ha seri problemi con i murales. Sul murales di Lido Nord, con le smentite e le ri-smentite articolate dalla presidente Di Pillo e dal capogruppo Di Giovanni, simpaticamente nello stesso partito e nella stessa maggioranza, pensavamo di aver visto tutto. E invece no. Per 'errore' è stato cancellato ieri il murales che decorava le pareti del mercato dell'Appagliatore. La presidente Di Pillo se l'è cavata allargando le braccia e ammettendo che 'quando ce ne siamo accorti era troppo tardi'. Fine". Così, in una nota, Marco Possanzini, segretario Sinistra Italiana X Municipio. "La presidente e la giunta - aggiunge - piuttosto che assumersi la responsabilità di non aver seguito la vicenda e di non aver controllato la corretta pianificazione dell'intervento, ha preferito amabilmente scaricare le responsabilità sugli operai della ditta incaricata della manutenzione del mercato. Chi doveva controllare e non lo ha fatto? chi doveva specificare in dettaglio cosa si doveva cancellare e cosa no? Questa sembra veramente una vicenda degna di un film di Neri Parenti, di una gag con Paolo Villaggio nei panni di Fracchia o di Mister Bean alle prese con un quadro d'autore cancellato con il diluente. Ma non siamo in una commedia o su un set cinematografico, siamo in un Municipio dove c'è una Giunta che dovrebbe governare invece di allargare le braccia". (segue) (Com)