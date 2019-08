Municipio Roma X: Sinistra italiana, cancellato "per errore" il murales al mercato Appagliatore (2)

- "La presidente riferisca immediatamente in aula su quanto accaduto - aggiunge - specificando chi doveva controllare l'esecuzione dei lavori e non lo ha fatto visto che su quelle pareti c'erano delle opere d'arte di artisti internazionali che andavano segnalate e protette dall'azione di ripristino in decoro del perimetro del mercato, indicando pure cosa intende fare questa amministrazione per correggere lo sbaglio. Consigliamo alla presidente Di Pillo di confrontarsi prima con il capogruppo Di Giovanni così da avere una posizione pubblica coerente e non contraddittoria come è accaduto sulla vicenda relativa al murales di Lido Nord. Su quel murales, ad oggi parzialmente cancellato e con alcuni volti ancora sotterrati nell'edera, hanno mostrato il peggio del peggio: La presidente ha detto una cosa mentre il capogruppo di maggioranza l'esatto contrario. Non vogliamo nutrire retro pensieri, dopo la censura sul murales a Lido Nord con il volto di Federica Angeli ancora 'sommerso da un tappeto di foglie', aggiungiamo un'altra vergognosa pagina speriamo di sola sciatteria". (Com)