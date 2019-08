Cinema: domani a Lecce la presentazione del progetto "Il film più bello: la Puglia"

- È stata convocata per domani, alle 10.30, al Teatrino del Convitto Palmieri in piazza Carducci a Lecce, la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “Il film più bello: la Puglia”. Si tratta dell’avvio della selezione delle più belle dimore e residenze d’epoca e storiche della Puglia disponibili come location e set per produzioni cinematografiche e televisive, internazionali e nazionali. All’incontro saranno presenti: Loredana Capone, assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Puglia, Ivan Drogo Inglese, presidente Assocastelli,Luca Bandirali, componente del Consiglio di Amministrazione di Apulia Film Commission, e Cristina Caiulo, console di Assocastelli per la Puglia. L’iniziativa è promossa da Assocastelli in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e Turismo della Regione Puglia e alla Fondazione Apulia film commission. Il prossimo 31 agosto, invece, sarà organizzato un evento a palazzo Cavanis di Venezia in occasione della Mostra internazionale del cinema. Palazzo Cavanis ospiterà, inoltre, la mostra “Pino Pascali: dall’immagine alla forma” a cura della Fondazione Museo Pino Pascali di Polignano a Mare. (Ren)