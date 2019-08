Difesa: Bulgaria, gara d'appalto per 150 mezzi corazzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria ha inviato una richiesta a quattro paesi europei per la presentazione di offerte per le forniture di 150 mezzi corazzati: lo ha annunciato il ministro della Difesa di Sofia, secondo quanto riferisce il portale d'informazione "BulgarianMilitary.com". La richiesta di offerte rientra in una gara d'appalto dal valore di 836,2 milioni di dollari (1,46 miliardi di leve bulgare) che coinvolge Germania, Finlandia, Francia e Svizzera. I potenziali fornitori sarebbero quindi la tedesca Artec, una joint venture tra le società Rheinmetall e Krauss-Maffei Wegmann, la francese Nexter, la finlandese Patria e la svizzera General Dynamics Land System- Mowag. La scadenza per le offerte è fissata al 31 ottobre, con il nome del vincitore che dovrebbe essere annunciato entro il 20 dicembre. (segue) (Bus)