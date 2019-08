Difesa: Bulgaria, gara d'appalto per 150 mezzi corazzati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fornitura di mezzi corazzati si aggiunge al rinnovo dei mezzi dell'Aeronautica militare, sancito recentemente dall'accordo per l'acquisto di F-16 dagli Usa. "Il primo velivolo militare F-16 Block 70 di fabbricazione statunitense sarà consegnato all’Aeronautica bulgara nel dicembre del 2022", hanno reso noto l’ambasciata statunitense a Sofia e la società produttrice degli aerei, la Lockheed Martin durante una conferenza stampa nella capitale bulgara. Durante l’evento, a cui hanno preso parte rappresentanti della Lockheed Martin e funzionari dell'ambasciata Usa a Sofia, sono state presentate informazioni e commenti sugli otto velivoli militari che la Bulgaria riceverà in base ai contratti relativi all'acquisto dei caccia e alla fornitura di attrezzature correlate e assistenza tecnica totale per 2,1 miliardi di lev (circa 1,2 miliardi di euro). I restanti sette velivoli militari da combattimento saranno completati nel 2023 e nel 2024. Il vice capo missione dell'ambasciata degli Stati Uniti in Bulgaria, Justin Friedman, ha assicurato che il pacchetto di aerei da combattimento e equipaggiamento soddisfa pienamente le esigenze della Bulgaria. (segue) (Bus)