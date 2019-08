Russia-Zimbabwe: data prossima visita Putin a Harare non ancora fissata

- Le date esatte della visita del presidente russo Vladimir Putin in Zimbabwe non sono ancora state fissate, ma i funzionari di entrambi i paesi "lavorano per pianificare il viaggio". Lo ha detto in un'intervista ai media russi il ministro degli Esteri e del commercio internazionale dello Zimbabwe, Sibusiso Moyo, per il quale spetta ai capi di Stato decidere "le tempistiche esatte" del viaggio, pur assicurando che la visita rimane in agenda. Il ministro ha osservato che la visita di Putin in Zimbabwe sarebbe un "incentivo" per la cooperazione economica bilaterale e le relazioni politiche tra i due paesi. Sotto questo punto di vista, il prossimo appuntamento fra le autorità di Mosca e Harare si terrà in occasione del primo vertice Russia-Africa, che si terrà in ottobre nella città russa di Sochi. (segue) (Rum)