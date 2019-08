Russia-Zimbabwe: data prossima visita Putin a Harare non ancora fissata (2)

- A gennaio scorso il presidente dello Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, è stato in visita a Mosca. In quest'occasione, Putin ha detto che la Russia intende rafforzare la cooperazione con lo Zimbabwe per offrire un contributo importante all'attuazione del programma di sviluppo del paese africano. “Hai ottenuto una vittoria convincente alle elezioni abbastanza di recente, il popolo del tuo paese si aspetta un lavoro efficace, noi siamo pronti a fare tutto il possibile per garantire che la cooperazione tra i nostri paesi apporti un contributo all'attuazione del programma di sviluppo che avete delineato”, ha detto Putin, citato dall’agenzia di stampa “Tass”. Nel corso della visita sono stati firmati una serie di accordi di cooperazione in diversi settori. La visita di Mnangagwa a Mosca segue quella effettuata nel marzo 2018 dal ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ad Harare. In quell'occasione, i due governi hanno firmato un accordo per la creazione di una Zona economica speciale (Ses) per le compagnie russe nel paese. (segue) (Rum)