Venezuela: da Gruppo contatto Ue "pieno appoggio" a mediazione Norvegia

- Il Gruppo di contatto internazionale sul Venezuela, promosso dall'Unione Europea, ha offerto il "pieno appoggio" all'iniziativa di dialogo tra rappresentanti del governo di Nicolas Maduro e del'opposizione, coordinata dal regno di Norvegia. L'auspicio è che una "soluzione negoziale" tra le parti possa mettere fine a una crisi considerata "multidimensionale", si legge in una nota diffusa al termine di un incontro internazionale organizzato dal governo peruviano a nome del cosiddetto "Gruppo di Lima". Il Gruppo di contatto ha ribadito il "netto rifiuto nei confronti di qualsiasi soluzione violenta" sollecitando le parti a coinvolgersi senza risparmi nei negoziati. Fondamentale, per l'organismo, è riuscire ad ottenere in modo "urgente" una serie di "risultati concreti" per poter procedere a "elezioni trasparenti e controllate dagli osservatori internazionali, il recupero della forma istituzionale dei poteri pubblici, l'impulso alla riconciliazione nazionale e il recupero dell'economia". (segue) (Beb)