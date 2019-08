Venezuela: da Gruppo contatto Ue "pieno appoggio" a mediazione Norvegia (2)

- Il Gruppo di contatto ha quindi confermato che proseguirà a lavorare per gettare le basi di un "percorso elettorale pacifico" in Venezuela, facendo in modo allo stesso tempo, di garantire assistenza - "senza imbrogli" - a coloro che ne hanno bisogno, tanto fuori come dentro il paese, nel rispetto "dei principi di umanità. neutralità, imparzialità e indipendenza". Determinante è in questo senso la fotografia scattata dall'ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, presieduto da Michelle Bachelet. "La gravità delle scoperte emerse nel recente rapporto" dell'agenzia circa la situazione nel paese "non può lasciare nessuna coscienza indifferente", si legge nel comunicato diffuso dal Servizio di azione esterna dell'Unione europea (segue) (Beb)