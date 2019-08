Venezuela: da Gruppo contatto Ue "pieno appoggio" a mediazione Norvegia (5)

- Protagonista della riunione era quindi il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Bolton, pronto a chiedere un'azione internazionale ancora più forte nei confronti del governo Maduro. "Il tempo per il dialogo è finito. Ora è alla fine dell'azione. Maduro è alla fine della corsa", ha detto Bolton. "Stiamo inviando un segnale alle parti terze che vogliono fare affari con il regime di Maduro: procedete con estrema cautela", ha aggiunto, facendo riferimento al provvedimento emesso lunedì dall'amministrazione Trump che blocca con effetto immediato le proprietà del governo di Caracas negli Usa. La misura prevede infatti anche l'imposizione di sanzioni a stranieri che forniscano supporto, o beni e servizi alle persone o entità colpite da sanzioni Usa. Lo stesso Bolton definiva "intollerabile" la decisione di Cuba, Russia, Cina e Turchia di non partecipare ai lavori. A sua volta, il ministro degli Esteri del Perù Nestor Popolizio, a nome del gruppo di Lima, si augurava che la comunità internazionale potesse "dare un salto" nella pressione su Caracas. (segue) (Beb)