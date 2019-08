Venezuela: da Gruppo contatto Ue "pieno appoggio" a mediazione Norvegia (6)

- L'iniziativa diplomatica ad oggi più accreditata, come dimostra anche il nuovo sostegno offerto dal Gruppo di contatto, risulta quindi quella promossa dal governo norvegese. I lavori si tengono sulla base di un'agenda fissata dal governo del paese scandinavo: riservatezza sul contenuto dei colloqui, sessioni continue e rispetto di un ambiente "costruttivo". Dopo due tornate di colloqui esplorativi tenuti ad Oslo, le parti si incontrano da alcune settimane a Barbados in sessioni generalmente di tre giorni ciascuna. L'agenda dei negoziati, faceva sapere Maduro a luglio, si dovrebbe comporre di "sei punti". Tra questi segnalano le diverse fonti interpellate dai media internazionali - ci sarebbero questioni sensibili come nuove elezioni presidenziali o la revoca delle sanzioni internazionali comminate a Caracas. (segue) (Beb)