Russia-Georgia: leader osseto Bibilov, nel 2008 nostro popolo ha subito un genocidio

- L'Ossezia del Sud, territorio occupato georgiano, ha in programma di riconoscere come genocidio gli eventi legati alla guerra russo-georgiana del 2008. È quanto dichiarato dal leader de facto osseto, Anatolyij Bibilov, all’agenzia di stampa russa “Sputnik”. "Sì. Ne stiamo discutendo", ha detto Bibilov, aggiungendo che "non c'è dubbio sul fatto che collegheremo questi fatti al genocidio del 1920”. Nel 2007 il cosiddetto parlamento dell'Ossezia del Sud decise di riconoscere come un genocidio gli scontri armati del 1920. Secondo il parlamento, circa 5.300 osseti del sud morirono in quel periodo storico, una quota che rappresentava circa il 6-8 per cento della popolazione totale. (segue) (Rum)