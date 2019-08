Russia-Georgia: leader osseto Bibilov, nel 2008 nostro popolo ha subito un genocidio (2)

- Secondo il leader osseto, nonostante gli eventi del 2008 non hanno provocato così tante vittime il bilancio resta comunque elevato. "Molti si chiedono quante persone dovrebbero essere uccise per riconoscere determinati eventi come un genocidio? Per noi 500 persone significano già un genocidio. Forse 500 persone non sono nulla di grave per le nazioni che hanno una popolazione di 10 o 20 miliardi di persone. Ma per un gruppo etnico così piccolo come gli osseti, 500 persone uccise significano un genocidio", ha precisato Bibilov. Il leader de facto dell’Ossezia del Sud ha accusato la Georgia di aver agito in maniera brutale durante l'operazione del 2008. "L'intensità del bombardamento su Tskhinval e di altri centri urbani, il numero di persone uccise: non possiamo non vedere questi atti come un genocidio del popolo osseto", ha sottolineato Bibilov. (Rum)