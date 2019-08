Francia-Iran: fonti diplomatiche francesi, Macron non ha invitato Rohani al G7

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, non ha invitato l’omologo iraniano Hassan Rohani al 45mo vertice del G7 in programma a Biarritz, nel sud-ovest della Francia, dal 24 al 26 agosto. Lo riferiscono fonti diplomatiche francesi citate dal quotidiano “Le Figaro” in risposta alla notizia diffusa dal sito informativo “al Monitor”, secondo cui Macron avrebbe invitato l’omologo iraniano per tentare un incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. In base a quanto riportato da “al Monitor” nei giorni scorsi, il 30 luglio Macron avrebbe intrattenuto una conversazione telefonica di circa due ore con Rohani al fine di convincere il leader iraniano a mantenere l’accordo sul nucleare iraniano. Proprio in questa occasione Macron avrebbe invitato Rohani al G7, ricevendo però un rifiuto da parte del capo dello Stato iraniano.(Res)