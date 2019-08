Kazakhstan: bloccate procedure per introdurre sistema sorveglianza di Internet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Kazakhstan hanno bloccato l'introduzione di un sistema di sorveglianza di Internet dopo l’annuncio della fase di test da parte del governo. La notizia ha suscitato diverse critiche a livello internazionale, in particolare per quanto concerne il rispetto della privacy dei cittadini. Sulla base delle disposizioni previste dal sistema di sorveglianza, gli operatori di telefonia mobile kazakhi hanno chiesto ai clienti di installare un certificato di decrittazione sui propri dispositivi: in caso contrario avrebbero perso la possibilità di accedere a Internet. Alcuni funzionari della sicurezza statale hanno dichiarato che l’obiettivo di questo sistema è proteggere gli utenti kazakhi da "attacchi di hacker, frodi online e altri tipi di minacce informatiche". Il certificato avrebbe consentito al governo di intercettare il traffico degli utenti, aggirando la crittografia utilizzata dalle applicazioni di posta elettronica e di messaggistica. (segue) (Res)