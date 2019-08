Kazakhstan: bloccate procedure per introdurre sistema sorveglianza di Internet (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi avvocati kazakhi hanno dichiarato questa settimana di aver fatto causa ai tre operatori mobili del paese, sostenendo che limitare l'accesso a Internet a coloro che si sono rifiutati di installare il certificato sarebbe illegale. Ieri, tuttavia, il Comitato per la sicurezza dello Stato ha riferito in una nota che il rilascio del certificato era semplicemente un test che ora è stato completato. “Gli utenti possono rimuovere il certificato e utilizzare Internet come al solito”, si legge nella nota. Il presidente kazakho Kassym-Jomart Tokayev ha dichiarato in un tweet di aver personalmente ordinato il test che ha dimostrato che le misure di protezione "non avrebbero disturbato gli utenti di Internet". "Non ci sono motivi di preoccupazione", ha detto il capo dello Stato. (Res)