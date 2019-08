Imprese: SoftBank ha azzerato contributi fiscali tramite transazioni di facciata

- SoftBank Group non ha versato alcun contributo fiscale in Giappone lo scorso anno, grazie a una complicata rete di transazioni sulla carta e al trasferimento della sua quota maggioritaria nel produttore di chip britannico Arm Holdings al suo fondo d’investimento Vision Fund. SoftBank, che proprio grazie a Vision Fund si è affermato come primo investitore tecnologico privato al mondo, ha accumulato tramite il riordino degli asset relativi ad Arm un beneficio fiscale di miliardi di dollari, attirando però l’attenzione delle autorità giapponesi, che hanno intrapreso un’indagine in merito alla transazione. Secondo il quotidiano “Nikkei”, il beneficio fiscale accumulato da SoftBank grazie alle sue strategie contabili potrebbe ammontare a 600 miliardi di yen. Nel 2018 il gruppo ha conseguito un utile netto consolidato di oltre mille miliardi di yen. (segue) (Git)