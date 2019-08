Imprese: SoftBank ha azzerato contributi fiscali tramite transazioni di facciata (4)

- L’amministratore delegato di SoftBank Group, Masayoshi Son, ha presentato per la prima volta il 9 maggio i piani per il lancio di un secondo fondo da 100 miliardi di dollari per l’investimento in startup e progetti tecnologici innovativi, confermando così la strategia di spesa internazionale su larga scala del colosso dei servizi di telecomunicazione giapponese. L’annuncio è giunto nel corso della conferenza sugli utili aziendali a Tokyo. Son ha spiegato che il secondo fondo sarà “più o meno delle stesse dimensioni del primo”: il Vision Fund, inaugurato due anni fa, ha raccolto 100 miliardi di dollari da grandi investitori di tutto il mondo – tra i primi, l’Arabia saudita – ed ha cambiato l’investimento globale nel settore tecnologico, con ingenti scommesse su società come Uber Technologies e WeWork. Un secondo fondo della stessa entità cementerebbe la posizione di Son come una delle figure più potenti nella scena tecnologica globale. (segue) (Git)