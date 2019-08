Usa-Cina: sostegno a trattato Onu su mediazione commerciale transfrontaliera

- Stati Uniti, Cina e altri paesi asiatici hanno segnalato il loro sostegno a un nuovo trattato delle Nazioni Unite che punta a rendere obbligatori gli accordi di mediazione transfrontaliera nel contesto degli affari commerciali. La Convenzione di Singapore sulla mediazione verrà inaugurata presso la città-Stato nella giornata di oggi. Il trattato porta il nome di Singapore in segno di riconoscimento per il suo contributo alla definizione del testo. India e Corea del Sud figurano a loro volta tra i paesi che intendono firmare il nuovo trattato, ha dichiarato il ministro della Giustizia di Singapore, K Shanmugam. Intervistato dal quotidiano “Nikkei”, Shanmugam ha affermato che ad oggi 38 paesi hanno riferito di voler firmare l’accordo. Ad oggi la mediazione transfrontaliera è una opzione per le aziende coinvolte in dispute d’affari cross-border in paesi come Singapore, Giappone e Hong Kong. La mediazione è ritenuta un approccio più “morbido” alla soluzione delle dispute, respetto ad altre pratiche come l’arbitrato. (Fim)