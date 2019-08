Kazakhstan: presidente Tokayev riceve premier Mamin, focus su Arys e piano infrastrutture Turkestan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente kazakho Kassym-Jomart Tokayev ha ricevuto oggi il primo ministro Askar Mamin con cui ha discusso dei lavori di ricostruzione in corso nella città di Arys. Lo riferisce l’agenzia “Kazinform” citando l’ufficio di stampa della presidenz. Il capo dello Stato, oltre che sulla città di Arys, si è concentrato sulle opera di costruzione in corso nella regione del Turkestan, dove il governo ha avviato un costoso piano di welfare. Inoltre, il presidente è stato informato dell'attrazione degli investimenti esteri, sullo sviluppo dei processi di integrazione all'interno dell'Unione economica eurasiatica e sulla preparazione per il forum interregionale kazakho-russo in programma nel 2020 a Kokshetau. Tokayev ha incaricato premier di assicurare l'effettiva attuazione delle istruzioni impartite durante la recente seduta del governo in formato esteso, nonché il completamento tempestivo e di qualità di tutti i lavori di restauro di Arys. Lo scorso 24 giugno nella piccola città kazakha si è verificata un’esplosione in un deposito di armamenti. (Res)