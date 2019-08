Meteo: le previsioni a Torino e in Piemonte

- A Torino oggi, mercoledì 7 agosto, cielo nuvoloso con deboli piovaschi pomeridiani, in serata schiarite. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 27 gradi, la minima di 20. Lo zero termico si attesterà a 4000 metri di altezza. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.Nel resto del Piemonte, l'anticiclone viene disturbato dal transito di correnti occidentali che trasportano un blando impulso instabile entro la notte sulle regioni di Nord Ovest. Giornata caratterizzata da annuvolamenti frequenti un po' ovunque e con rischio di acquazzoni e temporali sparsi sulle Alpi, anche intensi sull'alto Piemonte; tra sera e notte qualche temporale in transito anche sulle pianure e occasionalmente sul centro-est Liguria. Temperature stabili o in lieve diminuzione. Venti in rinforzo da E-SE sul Mar Ligure, con mare tendente a mosso o molto mosso.(Rpi)