Tunisia: Nidaa Tounes candida ministro della Difesa Zbidi alle presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito di Nidaa Tounes ha deciso di candidare il ministro della Difesa tunisino Abdelkarim Zbidi alle prossime presidenziali. ''Questa decisione è stata presa durante una riunione dell'Ufficio politico allargato, tenutasi il primo agosto 2019'', riferisce il partito tunisino fondata dal defunto presidente Beji Caid Essebsi. Zbidi è considerato nel panorama politico laico tunisino una figura di continuità con il percorso avviato da Nidaa Tounes e dal presidente Essebsi e da molti è considerato la personalità adeguata per contenere una eventuale ascesa del partito islamico moderato Ennahda. Tra i sostenitori di Zbidi vi è il noto imprenditore Kamel Letaief, a lungo considerato il braccio destro del deposto presidente Zine el Abedine Ben Ali dal 1987 al 1992, prima di entrare in contrasto con l’allora capo dello Stato, e ritornato particolarmente attivo durante la presidenza di Beji Caid Essebsi, mantenendosi sempre al di fuori dell’agone politico. Un altro punto a favore della candidatura di Zbidi è il rapporto con gli Stati Uniti, in grado di bilanciare l’eccessiva influenza della Francia. Medico di fama, con un dottorato all’Università Claude Bernard di Lione, Zbidi fa il suo primo ingresso in politica come segretario di Stato per la ricerca scientifica e la tecnologia, carica che ricopre dal 1999 al 2000. (segue) (Tut)