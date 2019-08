Tunisia: Nidaa Tounes candida ministro della Difesa Zbidi alle presidenziali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli anni successivi serve come ministro della Sanità nel 2001 durante il governo di Mohamed Ghannouchi e come ministro della Ricerca scientifica e della tecnologia nel 2002. della difesa nazionale dal gennaio 2001. Durante il governo di unità nazionale presieduto da Mohamed Ghannouchi dopo l’uscita di scesa di Ben Ali nel 2011, diventa per la prima volta ministro della Difesa sostituendo Ridha Grira in carica dal 2010. Zbidi mantiene la poltrona di ministro della Difesa durante il primo governo di Beji Caid Essebsi (28 Febbraio 2011 – 24 Dicembre 2011) e nell’esecutivo di Hamadi Jebali (24 dicembre 2011 – 13 marzo 2013). Nel giugno 2013 ritorna al ministero della Sanità in qualità di responsabile del gabinetto del ministro, carica che mantiene per pochi, per poi servire nuovamente alla Difesa a partire dal 6 settembre 2017 nel governo di Youssef Chahed. (Tut)