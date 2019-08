Terrorismo: Russia, neutralizzato militante radicale in Inguscezia

- Il Comitato nazionale antiterrorismo russo ha neutralizzato un militante radicale che stava per commettere un attentato in Inguscezia. È quanto riferisce una nota del comitato, la cui operazione nel villaggio inguscio di Voznesenskoye si è svolta in collaborazione con il Servizio per la sicurezza federale (Fsb). "Questa notte, mentre l’Fsb stava conducendo un'operazione di intelligence con le forze dell'ordine nella Repubblica di Inguscezia, sono giunte delle informazioni secondo cui un bandito armato che stava pianificando un attacco terroristico si trovava in un’abitazione privata a Voznesenskoye", si legge in una nota. Una volta circondata la casa, l’uomo avrebbe rifiutato di arrendersi alla polizia e, dopo aver aperto il fuoco contro le forze dell’ordine, è stato neutralizzato. "Un ordigno esplosivo improvvisato pronto per l'uso, diverse granate e armi automatiche sono stati trovati sul luogo dello scontro a fuoco", si legge nella nota dell’antiterrorismo. Secondo quanto riferito il militante svolgeva anche attività di reclutamento in Inguscezia al fine di creare una cellula terroristica che avrebbe dovuto unirsi a una delle sigle radicali attive in Siria.(Rum)