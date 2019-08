Difesa: Portolano nuovo comandante del Coi, Trenta "certa che opererà per il bene del paese"

- Il generale Luciano Portolano è stato nominato, su proposta del ministro della Difesa Elisabetta Trenta, nuovo comandante del Comando operativo di vertice interforze (Coi). Come si legge in un tweet del ministero, Trenta ha espresso grande fiducia nelle capacità del generale. “Sono certa che saprà ben operare per il bene del paese, in linea con i brillanti risultati conseguiti in tutti gli incarichi operativi già ricoperti. Buon lavoro generale!”. Portolano è un ufficiale di lungo corso. Fra i suoi ultimi incarichi di prestigio, dal luglio 2014 al 18 luglio 2016, la guida della missione Unifil in Libano; successivamente, lo scorso settembre ha assunto l'incarico di capo di Stato maggiore dell'Allied Joint Force Command di Napoli. (Com)