Libia: presidente parlamento Saleh, Unione africana sostenga un governo di unità nazionale

- Il presidente del Parlamento libico, Aguila Saleh, ha invitato l'Unione africana e i parlamenti africani a sostenere la formazione di un governo di unità nazionale in Libia. Parlando alla decima conferenza dei presidenti dei parlamenti africani tenutasi a Johannesburg, in Sudafrica, Saleh ha detto che tale governo ''deve ottenere la fiducia su un mandato specifico della Camera dei rappresentanti e per un periodo limitato di tempo al fine di organizzare nuove elezioni presidenziali e parlamentari''. Secondo Saleh, il Governo di accordo nazionale (Gna) guidato dal premier Fayez al Sarraj è “illegittimo” ed è “incapace a svolgere il suo lavoro”. Il presidente del parlamento libico con sede Tobruk ha dichiarato che il Gna ''si è alleato con i fuorilegge e gli estremisti di varie milizie armate''. Le dichiarazioni di Saleh giungono mentre sul campo proseguono gli scontri sempre più violenti e devastanti tra l’Esercito nazionale libico (Lna) comandato dal Generale Khalifa Haftar e le forze fedeli al Gna. Ieri l’aviazione di Haftar ha attaccato l’aeroporto militare di Misurata controllato dalle forze fedeli al Gna distruggendo un aereo da trasporto Iljushin 76 dell’Aeronautica turca, carico di armi e munizioni, e due stazioni radar. L’attacco è avvenuto pochi giorno dopo un altro raid, sempre attribuito ad Haftar, sulla città meridionale di Murzuq, costato la vita a oltre 40 civili.(Lit)