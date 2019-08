Albania-Norvegia: siglato accordo da 600 mila euro, a Tirana assistenza per mediazione giudiziaria

- La Norvegia assisterà le autorità albanesi per l'attuazione della normativa sulla mediazione giudiziaria ed ha stanziato a tale scopo un finanziamento di 600 mila euro. Il relativo accordo fra i due paesi è stato siglato oggi a Tirana tra il ministro della Giustizia albanese, Etilda Gjonaj e l'ambasciatore norvegese per l'Albania e il Kosovo Per Strand Sjaastad. Il progetto per il 'Rafforzamento del sistema di mediazione in Albania' "tende ad offrire nuove alternative per la soluzione delle controversie fra le parti e di crescere l'accesso dei cittadini al sistema giudiziario", ha spiegato Gjonaj in un lungo post su Facebook. (segue) (Alt)