Asia-Pacifico: Papua Nuova Guinea chiede aiuto alla Cina per rifinanziare debito pubblico

- Papua Nuova Guinea ha chiesto aiuto a Pechino per il rifinanziamento del suo debito pubblica da 8 miliardi di dollari, una richiesta destinata ad aggravare i timori di Stati Uniti e Australia riguardo la crescente influenza di Pechino nel Pacifico. Meno di due settimane dopo la sua visita in Australia, primo viaggio ufficiale dal suo insediamento, il primo ministro di Papua Nuova Guinea, James Marape, ha annunciato ieri di essersi rivolto all’ambasciatore cinese nel paese per aiuto nel rifinanziamento del debito pubblico. Una nota dell’ufficio del primo ministro ha precisato che la richiesta di assistenza finanziaria è stata rivolta all’ambasciatore, e per suo tramite a Pechino, tramite una lettera formale. Pechino ha progressivamente rafforzato le relazioni con Papua Nuova Guinea e altri Stati insulari della regione ricorrendo all’assistenza finanziaria e infrastrutturale, spingendo Washington e Canberra a lanciare una simile “offensiva dello charm”. (segue) (Cip)