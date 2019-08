Cdm: esaminate 41 leggi regionali

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi, martedì 6 agosto a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Enzo Moavero Milanesi, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Erika Stefani, ha esaminato quarantuno leggi delle Regioni e delle Province Autonome. Lo rende noto un comunicato stampa diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri. Il cdm ha deliberato di impugnare: la legge della Regione Lombardia n. 9 del 06/06/2019, recante “Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019”, in quanto alcune norme riguardanti il rapporto di lavoro del personale regionale invadono la materia dell’ordinamento civile, in violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, ponendosi altresì i contrasto con le disposizioni statali volte a costituire principi generali di coordinamento della finanza pubblica, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Una norma finanziaria inoltre viola l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che rappresenta l'unica disciplina armonizzata dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio cui le Regioni devono fare diretto riferimento, in ossequio alla competenza esclusiva dello Stato; la legge della Regione Calabria n. 30 del 25/06/2019, recante “Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 3/2015”, in quanto una norma riguardante i gettoni di presenza spettanti ai componenti di Commissioni e Comitati nominati dalla Regione riduce le misure di contenimento della spesa, violando gli articoli 81 e 97 della Costituzione, nonché l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica; la legge della Regione Puglia n. 33 del 05/07/2019, recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio) e alla legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 (Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109”), in quanto una norma riguardante la mobilità venatoria per il prelievo di fauna migratoria viola la competenza legislativa statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; la legge della Regione Puglia n. 27 del 05/07/2019, recante “Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2018, n. 39 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente)”, in quanto alcune norme, riguardanti il servizio di trasporto mediante noleggio di autobus con conducente e le relative sanzioni, violano la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Esse invadono inoltre la materia della sicurezza stradale riservata alla legislazione statale in quanto riconducibile alle materie dell’“ordine pubblico e sicurezza” e alle materie relative alla giurisdizione e all’ordinamento civile e penale, in violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettere h) e l), della Costituzione. (segue) (Com)