Brasile: ministro Agricoltura, "critica contro uso pesticidi può generare una guerra commerciale" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha aperto l'incontro criticando articoli giornalistici che hanno affrontato l'argomento. "Siamo preoccupati che il problema si stia trasformando in guerra politica in casa e in guerra commerciale là fuori", ha detto. "Sono preoccupata del fatto che così si passa un'immagine che porta a porre domande all'estero. Secondo lei, dei 262 prodotti recentemente autorizzati, solo sette sono nuovi. Gli altri sarebbero generici o equivalenti a quelli già presenti sul mercato. "Non autorizziamo l'uso di pesticidi. Il ministro dell'Agricoltura, Tereza Cristina, ha aggiunto che ci saranno sempre più approvazioni di uso di pesticidi, e che quest è necessario affinché il Brasile "entri nella modernità" (Brb)