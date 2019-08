Corea del Nord: Kim Jong-un, lancio missili avvertimento per Usa e Corea del Sud (2)

- Il repentino aumento della tensione nella Penisola coreana, in concomitanza con l’avvio di una esercitazione congiunta tra Stati Uniti e Corea del Sud, rischia di deragliare i tentativi di rilancio dei colloqui sulla denuclearizzazione tra Washington e Seul. Il Nord ha definito l’esercitazione una “flagrante violazione” del processo di denuclearizzazione concordato in linea di principio da Washington e Pyongyang lo scorso anno. Il comunicato diffuso ieri da Seul è stato insolitamente rapido: è giunto infatti appena un’ora dopo l’ultimo test effettuato dal Nord. Secondo lo stato maggiore congiunto delle Forze armate sudcoreane, il Nord ha lanciato due missili balistici a corto raggio dalla provincia di Hwanghae Meridionale, lungo la costa occidentale della Corea del Nord. I due missili si sono inabissati nel Mar del Giappone a circa 450 chilometri dal punto di lancio. (Was)