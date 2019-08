Usa-Cina: nuovo segretario Difesa Esper accusa Pechino di “aggressione militare”

- Il nuovo segretario della Difesa degli Stati Uniti, Mark Esper, ha rivolto ieri un duro attacco alla Cina, accusandola di “aggressione militare” e “condotta economica predatoria” contraria al sistema internazionale basato sulle regole. Le parole di Esper confermano l’ulteriore deterioramento delle relazioni tra le due maggiori Economie del globo, impegnate in un aspro conflitto commerciale. Esper ha esternato le accuse alla Cina in occasione di un incontro con il primo ministro giapponese Shinzo Abe a Tokyo, durante il suo primo viaggio all’estero dall’assunzione dell’incarico di capo del Pentagono, il mese scorso. “La Cina continua a destabilizzare la regione. La loro aggressione militare e la loro strategia calcolata di misure economiche predatorie viola l’ordine internazionale basato sulle regole che stiamo cercando di preservare”, ha dichiarato Esper. Le parole del segretario giungono all’indomani della decisione degli Usa di classificare la Cina un paese manipolatore della valuta, innescando una nuova escalation nel conflitto dei dazi che oppone i due paesi dallo scorso anno. (segue) (Was)