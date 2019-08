Usa-Cina: nuovo segretario Difesa Esper accusa Pechino di “aggressione militare” (4)

- L'azione, la prima dai tempi del presidente Bill Clinton nel 1994, è stata intrapresa dopo che la Cina ieri ha svalutato lo yuan sotto la “soglia psicologica” dei 7 dollari, per la prima volta dal 2008. Il deprezzamento della valuta cinese - che ha innescato un massiccio sell-off a Wall Street - ha intensificato ancora una volta la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, aumentando le possibilità di altre ritorsioni da Washington. Il deprezzamento potrebbe anche spingere la Federal Reserve (Fed), la Banca centrale statunitense, a prendere in considerazione ulteriori riduzioni dei tassi di interesse, a seguito della sua decisione della settimana scorsa di ridurre il tasso di riferimento dei prestiti di un quarto di punto percentuale. (segue) (Was)