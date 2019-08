Usa-Cina: nuovo segretario Difesa Esper accusa Pechino di “aggressione militare” (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le due parti hanno tenuto il 12mo round di consultazioni economiche e commerciali di alto livello a Shanghai la scorsa settimana, e hanno concordato di tenere il prossimo ciclo di consultazioni negli Stati Uniti a settembre. "Nella dodicesima tornata di consultazioni, le due parti hanno discusso le ragioni del precedente stallo, hanno chiarito le posizioni sulle principali questioni economiche e commerciali e definito i principi, i metodi e gli schemi per le consultazioni future", ha affermato Gao. In risposta ad alcuni commenti degli Stati Uniti che mettono pressioni sulla Cina, Gao ha affermato che le consultazioni bilaterali devono essere condotte sulla base dell'uguaglianza e del rispetto reciproco. (segue) (Was)