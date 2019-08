Usa-Cina: nuovo segretario Difesa Esper accusa Pechino di “aggressione militare” (10)

- Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha avvertito che le nuove tariffe annunciate a sorpresa dal presidente Usa Donald Trump, all’indomani dell’ultima sessione di colloqui di alto livello tra le delegazioni delle due maggiori economie del globo, non serviranno a risolvere le ostilità commerciali tra i due paesi. “Sono a conoscenza (dell’annuncio da parte del presidente Usa, Donald Trump)”, ha detto Wang ieri, a margine di un evento organizzato a Bangkok dall’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico. “Aggiungere nuove tariffe non è decisamente un modo costruttivo di risolvere le frizioni economiche e commerciali. Non è la via corretta”. (Was)