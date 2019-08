Kosovo: Pdk non presenterà nuovo candidato premier, si va verso elezioni anticipate

- Il presidente del Kosovo Hashim Thaci ha inviato una lettera al leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk) Kadri Veseli, che guida la coalizione al governo Pan, chiedendogli di nominare un nuovo candidato all’incarico di primo ministro in seguito alle dimissioni di Ramush Haradinaj. Veseli, stando a quanto riportano i principali media kosovari, ha risposto a Thaci che non ci sarebbe stato nessun altro candidato. "Sulla base delle attuali circostanze politiche, della volontà politica espressa pubblicamente dai partiti della coalizione vincitrice delle ultime elezioni e della mia convinzione secondo cui sarebbe attualmente un candidato migliore per i cittadini e la Repubblica del Kosovo, vi informo che non proporrò un candidato per formare un nuovo governo", ha detto Veseli in una lettera di risposta a Thaci. (segue) (Kop)