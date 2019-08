Kosovo: oggi parlamento riunito per discutere scioglimento e elezioni anticipate (2)

- "Sulla base delle attuali circostanze politiche, della volontà politica espressa pubblicamente dai partiti della coalizione vincitrice delle ultime elezioni e della mia convinzione secondo cui sarebbe attualmente un candidato migliore per i cittadini e la Repubblica del Kosovo, vi informo che non proporrò un candidato per formare un nuovo governo", ha detto Veseli in una lettera di risposta a Thaci. È chiaro che, in questo contesto, sono inevitabili elezioni anticipate e che presto verrà convocata una riunione della presidenza del parlamento per discutere le mosse future. “In qualità di presidente dell'Assemblea della Repubblica del Kosovo, ho deciso di convocare una riunione della presidenza dell'Assemblea del Kosovo il 5 agosto 2019 insieme ai capi dei gruppi parlamentari per valutare le azioni che dovremo intraprendere nei prossimi giorni, in particolare per discutere di una sessione straordinaria per sciogliere l'attuale legislatura”, ha scritto Veseli su Facebook. (segue) (Kop)