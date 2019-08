Balcani: vicepremier macedone, ex combattente Uck Morina non sarà estradato in Serbia

- Non esiste alcuna possibilità che l'ex combattente dell'Esercito di liberazione del Kosovo Tomor Morina venga estradato in Serbia dalla Macedonia del Nord. Questa la posizione del vicepremier macedone, Bujar Osmani, secondo quanto dichiarato all'emittente "Rtv21". Osmani ha detto di rispettare la decisione dei giudici di non permettergli di visitare il centro di detenzione dove si trova Morina, precisando però di essere riuscito a entrare il contatto con lui. "Ho trovato un modo per inviare un messaggio a Tomor Morina dicendogli che abbiamo attivato tutti i meccanismi interni per risolvere la situazione e una decisione positiva sarà presa il prima possibile; gli ho dato garanzie sul fatto che non vi sono le basi per sostenere la possibilità che ci sia una sua estradizione in Serbia", ha assicurato il vicepremier macedone, esponente del partito della minoranza albanese Unione democratica per l'integrazione (Dui). (segue) (Kop)